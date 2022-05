Pierre-Emmanuel PARIS

"Développer" et "structurer" sont les maîtres mots de mon parcours dans des réseaux commerciaux, au sein de franchise et de coopératives.



Ces objectifs ont été acquis grâce à la combinaison de : la connaissance du terrain, la force de négociation, le savoir-faire, le management de proximité et l’excellente maîtrise du marché. Pour développer un réseau et la croissance de son chiffre d'affaires.



Le domaine de la santé visuelle et auditive est extrêmement réglementé et impose de nombreuses contraintes, le tout dans un univers très concurrentiel.



L'expérience acquise dans ce milieu me permet une grande adaptabilité.



