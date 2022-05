Pierre-Emmanuel PROST

Suivi de projets :

Utilisation de SCRUM

Gestion d’un budget

Gestion d’un tableau de bord (diagramme de gantt ...)

Articulation de différents corps de métiers

Programmation html5 Css3 jquery PHP



Marketing & Marketing-web:

Gestion d’une étude de Marché

Community management

Audit de sites web

Organisation d’évènements

Création de wireframe

Création de maquettes web

Mise en place de site internet pré-construit



Communication:

Réalisation d’affiches

Publicités pour Magasines

Publicités vidéo, Carrés d’Images

Commercial:

Vérification de la mise en application des données et procédures

Reporting

Mise à jour du fichier client

Présentations et négociations client

Accompagnements des projets

Représentation sur Salons professionnels.

Création, mise en place d’actions commerciales et développement de projet.

Information générale réseau des « actions » communes sur la holding



Administration des ventes:

Etude de l’évolution CA (reporting)

Commandes et planifications des produits

Coordination commandes, livraisons et paiements

Contrôle des ventes et des actions menées

Suivi, contrôle et gestion des stocks



