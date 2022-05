Pierre-Emmanuel TISSIER

Je suis avant tout un professionnel de la vente et de la formation.

Représentant commercial, j'apporte des solutions professionnelles par mon expertise. Maîtrisant tous les domaines classiques recherchées chez un vendeur, je propose des solutions innovantes en marketing et en vente.

Organisant des stages techniques atypiques et des séances commerciales dynamiques, je suis considéré comme un professionnel contribuant au succès d’autres professionnels par des conseils en stratégie de vente, en formation technique et en coaching.



D'autre part je conçois, j'innove et reconsidère les concepts de démarches commerciales évoluant avec les attentes des clients d'aujourd'hui et des supports de communication de demain.

Fort de mon métier de conseiller de vente, mes 5 ans d'expériences internationales comme formateur commercial Europe consolident mes 7 années de formation spécialisée dans la conception pédagogique et l'assimilation des connaissances commerciales et techniques pour adultes.



