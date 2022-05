Pierre-Emmanuel VINCENT

Je suis un passionné, homme de contacts, fidèle, curieux, résistant au stress... Mes principes de vie me permettent de me fixer des objectifs et de me dépasser.

Professionnellement j'attache une importance particulière à la relation client qui se construit dans le temps autour de valeurs communes davantage que sur des opérations OneShot. Le principe du gagnant/gagnant est essentiel pour moi. J’ai retenu de mes expériences que le diable est souvent dans le détail!



De formation École de Commerce (Bac+5 option Marketing Distribution), mes différentes expériences m’ont permis, après avoir validé mes capacités commerciales (prospection & acquisition de nouveaux comptes), de mettre à profit mes qualités (relationnel, disponibilité, écoute, analyse & force de proposition) pour avoir des résultats probants en mode « chasse » mais aussi en développement de comptes tout en gérant tout ou partie de la communication.



Outre mes fonctions de management (équipe de 3personnes) je pilote avec la direction les relations partenaires (centrale d'achat, fournisseurs verriers...) et l'animation réseau (1300 points de vente réparti sur le territoire : veille concurrentielle, accompagnement aux services - OptoAmc, SésameVital, interfaces métiers...).

La gestion et le développement de clients "opticiens" (qui doivent être à la fois techniciens, gestionnaires de leur entreprise mais aussi à la pointe des relations humaines tant avec leurs clients/prospects que leurs salariés) nécessite d'être ouvert et pluridisciplinaire. J'ai intégré un secteur où l'évolution technologique est primordiale avec le SésamVitale SCOR (dématérialisation globale des échanges FSE & DRE) pour les opticiens / professionnels de santé.



J’ai eu à travailler avec des DRH et Responsables opérationnels pour mettre en place des solutions en adéquations avec les besoins des structures (évolutions organisationnelles) et des équipes (formation & accompagnement). La gestion de certains projets de communication m’a permis d’appréhender le positionnement et la visibilité nécessaires des clients. Au sein de RH Formation - outre mes objectifs commerciaux - je devais trouver, gérer et animer des consultants formateurs répondant aux exigences des clients.

Outre les contrats privés, j’ai géré et répondu à des contrats publics (mise en concurrence ou appels d’offres). J’ai pu gérer une clientèle BtoB au travers d’évènements haut de gamme (Agence Incentive / Team Building, Salon des Entrepreneurs…) et via la vente de produits & services (Pour une société Conseil & Formation – ou pour une Agence de développement web). Depuis plus de 10 ans je travaille au contact de comptes clés et de dirigeants avec des décideurs comme clients.



Cordialement,



Pierre-E. VINCENT

00.33.6.23.34.40.92



Mes compétences :

Team building

Adaptabilité

Stratégie digitale

Animation commerciale

Commercial grands comptes

Techniques de vente