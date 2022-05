Pierre-Emmanuel VIROT

Diplômé de Kedge Business School en recherche active d'un cdd/cdi en communication digitale/community management, je peux vous aider à atteindre vos objectifs en termes de communication "classique" et communication digitale.



►Mes expériences professionnelles:



- expérience de 10 mois en tant que chargé de communication digitale à la CCI Midi-Pyrénées

- expérience de 6 mois en tant qu'assistant chef de produit sur les programmes de fidélisation au musée du Louvre

- expérience de 2 mois dans la vente dans le cadre du Festival du Bout du Monde en Bretagne

- expériences d'un mois dans le domaine bancaire en tant que chargé d'accueil au Crédit agricole



►Mes qualités:



Bonnes capacités rédactionnelles et organisationnelles, réactivité, polyvalence, curiosité et dynamisme. Bonne culture générale. Goût pour la pratique des langues étrangères.

J'apprécie le travail en autonomie et en équipe.



Mes compétences :

Communication évènementielle

Marketing

Gestion culturelle

Management de la culture

Mécénat

Communication

Community management

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Newsletter

SEO

Emailing

Webmarketing

Histoire

Culture

Cinéma

Musique

Capacités rédactionnelles

Organisation

CSS 3

Drupal

Wordpress

HTML 5

Adobe Dreamweaver

PHP

Définition d'un plan de communication

Webmaster

Connaissance des pratiques et usages du web

Communication numérique