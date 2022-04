Charles-Edouard TURQUAIS

Spécialisations : Emailing marketing B2B et B2C, SmartAdServer, Google Adwords, Tradedoubler, maîtrise d’Office et d’iWork, maîtrise de Photoshop, utilisation de WordPress, montage vidéo, connaissance de FileMaker et Access.



Mes compétences :

EMarketing

Adobe Photoshop

Social Networking

Microsoft Access

Mac OS X

Apple iWork

Stratégie digitale

Reporting

Recommandation du plan media

Google Adwords

Microsoft Office

Wordpress