Sociable et à l'écoute des autres, je m'adapte vite à toute situation et sais être discrète quand il faut. Rigoureuse et organisée je suis aussi efficace et assidue.



Mes compétences :

Anglais

Espagnol

Word

Amadeus et Galliléo

Microsoft office

Outlook 2003/2007

Traduction

Communication

Langues

Tourisme

Langues étrangères

Translation