Pierre-Emmanuel VOSGIEN

Formé à L'Ecole Supérieur de Management de Metz, spécialité Management de la Chaîne Logistique, j'ai de fortes connaissances dans le Supply Chain Management. J’ai une expérience professionnelle de plusieurs années dans le management, la conduite d’engins et dans la gestion des flux de marchandises. Je suis intervenu pour plusieurs entreprises, dans différents secteurs d’activité tels que le commerce de gros (EP6, et France-sécurité), la grande distribution (Conforama), le tabac (Altadis), ou l’automobile (Sovab, Trw).



Mon rôle, dans ces entreprises, consistait à manager un groupe de magasiniers-caristes/préparateurs de commande (de 6 à 30 personnes), à gérer les flux logistiques de marchandises, à restructurer l’entrepôt en vue d’augmenter la productivité et le volume de stockage, à inventorier le stock périodiquement, annuellement ainsi que faire respecter les procédures, les règles internes (normes relatives à l’hygiène et la sécurité).

Par ailleurs, la formation du personnel, l’établissement de tableaux de suivis de l’activité logistique, des plannings et de plans de chargement furent également de ma responsabilité



Mon parcours professionnel me permet de bien appréhender le caractère indispensable, d’un bon encadrement du personnel, de sa formation, de l’écoute, de la rigueur dans la conduite d’un projet, du travail en bonne intelligence avec les différents acteurs de la chaîne logistique et commerciale, ainsi que de préserver la relation essentielle avec la clientèle qui garantiront le bon fonctionnement de cette activité au sein de votre entreprise.



Mon expérience de la logistique, du management, mon adaptabilité me permettront d’être opérationnel rapidement.



Mes compétences :

SAP

Oracle

MFG/Pro

MERCURE

Lawson M3

Movex