Pierre-Eric FOUCHIER

Après 10 années passées au sein du bureau d’études OASIIS, spécialisé dans la construction durable et l’optimisation énergétique, dans lequel j'ai pu développer de solides compétences de gestion de projets dans les thématiques environnementales et énergétiques liées au bâtiment, j'ai ensuite intégré les équipes de H3C Energies entre 2016 et 2017 en tant que Directeur de Projet de l'agence Ile de France.



J'ai notamment pour fonction d'encadrer et manager les chefs de projets, ingénieurs et techniciens.

Sur les projets importants ou stratégiques, j'assure une direction de projets pour former et faire monter en compétence les chef de projets et assurer la relation clients/partenaires.

Je suis également en charge de la gestion des plans de charge, du suivi techniques et financier des projets et apporte un soutien technique et commercial aux directeurs régionaux



Mes compétences :

LEED GA

BREEAM

Énergies renouvelables

Management

Énergie

Construction durable

HQE