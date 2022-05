Pierre-Eric GUISARD

Indépendant, Consultant Senior sur les activités P2P, démat factures & SAP



Expert Fonctionnel

Expertise dans la mise en place de solution de dématérialisation. (aussi bien dans le rôle d’intégrateur que celui de support). Design de solution, accompagnement au changement, formation utilisateur, suivi de projet (implémentation / déploiement multi pays)

Direction de projet (suivi des engagements, facturation, ressources,…)

Animation d’atelier technico-fonctionnel, Intégration de solution READSOFT/KOFAX ; évolution du périmètre fonctionnel de la solution, Accompagnement aux phases projets (recette / démarrage / TMA …)

Mise en conformité de piste d’audit fiable dans un contexte de dématérialisation de factures (entrantes/sortantes).



Missions en assistance technique :

Déploiement international (BE, NL, NO, SE, DK) d’un CORE modèle SAP, pour le domaine P2P dans un contexte de métier de gestion locative de centre commerciaux (durée de la mission 24 mois). Localisation de la solution / Paramétrage / gestion des MD / reprise de données / GoLive assistance

Déploiement international (NO, GA) d’un CORE modèle SAP solution d’extraction minière pour le domaine vente (Complexité de prix, et transport maritime), assistance de l’intégrateur dans la mise en place de la solution, rôle AMOA (durée de la mission 9 mois)

Intégration d’applications complexes dans un contexte Multi ERP (SAPs, Oracle, AS400, …). Dans un environnement industriel (Industriel de l’énergie), ajustement d’interfaces, synchronisation des systèmes (Master data, BI, ERP,…), harmonisation des outils, arrêt des applications legacy au profit d’un CORE modèle. Rôle d’expert Intégration (durée de la mission 36 mois)







Businees Manager 4M€ / 30 consultants

Pilotage d’une activité de consulting concentrée sur une expertise de dématérialisation des processus financiers, d’assistance technique en mode forfait ou régis, et de Tier Maintenance Applicative.

Développement Commercial (nouveaux clients et base installée). Prospection, suivi, réponse à appel d’offre.

Gestion des relations partenaires avec les éditeurs

Gestion administratives de 30 collaborateurs en lien avec les services partagés du groupe (RH, Paie, ADV…).

Chasse de nouveaux profils pour placement ou embauche, en lien avec les réseaux sociaux, sites spécialisés et équipe de recrutement groupe. Reporting de l’activité au niveau groupe



AMOA, MOA, MOE Dématérialisation des flux Purchase to Pay, Automatisation des processus factures entrantes avec des outils comme READSOFT, MEDIUS ou B-PACK.



Certifié par Readsoft sur la suite PROCESS DIRECTOR. PDAP, Workcycle, REPORTER, INVOICES.

Certifié par SAP France sur SD & MM (Sales & Distribution, Material Management).



Consultant Readsoft: Intégration de la solution ICS / PDAP dans un contexte SAP. Pilotage & Déploiement des outils Readsoft, PDAP, INVOICES ou REPORTER. Formateur, animateur d'atelier, conceptualisation de prototype, accompagnement aux phases de recette et démarrage.



Certifié SAP SD/MM

Spécialisé dans l'administration des ventes, les approvisionnements & la gestion de stock.

Customizing, Reprise de données, support, process définition, formation utilisateurs

Étroite collaboration avec les équipes offshore basées en Inde,USA, UK.

Approbateur SOX: j'ai une bonne connaissance des impératifs de séparations des taches liées aux contraintes de la réglementation SOX.



