Pierre-Eric SUTTER

Après un diplôme en Psychologie du Travail et une première expérience dans le conseil en recrutement et l'orientation professionnelle, je mets en place, dès 1995, des solutions de gestion électronique de candidatures ; il est associé au projet "Planet Emploi" du Groupe France Télécom, l'Intranet de mobilité interne des salariés.



Je crée en 1999 la société Kioskemploi, leader des éditeurs SaaS/ASP de e-recrutement en France, que je dirige jusqu'en 2004.



J'ai conduit un programme de recherches au sein de l'Institut d'Administration des Entreprises (Paris-Sorbonne) sur les Nouvelles Technologies appliquées à la Gestion des Ressources Humaines.



Je suis l'auteur d'articles et d'ouvrages dans le domaine de l'ingénierie et l'informatisation des Ressources Humaines, la gestion des compétences et la performance sociale.



Parution de "S'épanouir au travail, c'est possible" : http://blog.mars-srm.com/divers/sepanouirautravailcestpossible.php



Création d'un hub : Le sens du travail - http://www.viadeo.com/hu03/002n7tp98znhk1g/le-sens-du-travail



Mes compétences :

Risques psychosociaux

Stress en entreprise