Pierre ERNENWEIN

Je bénéficie d’une expérience professionnelle de 3 ans en tant qu’assistant documentaliste de collège avec une expertise sur 2 domaines :

• La gestion quotidienne d’un centre d’information et de documentation

• La conception et la mise en place de projets documentaires intégrant l’informatique

Mes 3 domaines d’expertise sont

1. Gérer des bases de données documentaires [sous BCDI et/ou Excel]

2. Concevoir et gérer des projets intégrant l’informatique

3. Rechercher et valider des ressources documentaires (notamment par Internet) pour faciliter l’accès à l’information

Aussi, je souhaite intégrer un poste d’Assistant documentaliste car il me permet de mettre en synergie mes passions et mes savoirs faire.



Mes compétences :

Gestion doumentaire

Conception et gestion de projets web

Conception de contenus rédactionnels

Accueil et orientation des utilisateurs