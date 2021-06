Lucien RAKOTON

Engagement, utilité, partage, responsabilité, performance, maîtrise, mutualisation, efficacité

Fédérer, valoriser, développer, ...



Offrez et accordez, pour vous-même ou votre entourage, de partager, réfléchir, définir, élaborer, construire, tester, valider, consolider, réaliser (…) vos rêves, vos plans personnels et projets de vie



Je me consacre à l’évolution des hommes et des organisations en :

- Accompagnant les personnes dans la réalisation d’objectifs en relations avec elles-mêmes et leur environnement (personnel, écologique, social, professionnel, économique,…) et en les aidant à valoriser et exploiter leurs ressources

- Œuvrant en faveur de la création, du développement, de la pérennité et de la reprise d’entreprise en m’engageant pour votre compétitivité et en vous stimulant dans l’évolution de vos projets.



Quelques exemples de challenges réalisables tant sur un plan privé, personnel, que professionnel ; tant individuel que collectif :

- Être un déclencheur d’envie, source d’inspiration

- Apprendre à penser et voir autrement, sous des angles nouveaux, inattendus

- Résoudre des challenges de la vie

- Être facilitateur, remotiver les personnes et les équipes

- Transformer des problématiques exprimées en opportunités d’apprentissages et de ressources.

- Valoriser un projet individuel ou collectif

- Révéler le(s) potentiel(s), mettre en évidence des forces atouts et qualités et faciliter leur déploiement par la mise en œuvre d’actions, exploiter les ressources internes

- Parvenir à des buts importants et significatifs

- Établir et restaurer cohésion et harmonie relationnelle

- Stimuler la créativité

- Consolider des axes de progressions

- Dégager des critères tangibles et mesurables d’efficacité

- Stimuler vos capacités d’adaptation, de progrès et de développement, votre efficience

- Être le miroir de votre réflexion

- Développer estime, confiance et crédibilité

…



Attentif à rendre les hommes et les organisations autonomes et performants, je favorise, entre autres, la motivation, l’engagement et l’efficience en m’appuyant sur des valeurs fortes, positives et humanistes, et des principes fondamentaux établis dans le cadre d’une charte déontologique garantissant l’intégrité du processus interactif d’accompagnement

Au-delà de conseils, je propose méthode et outils apportant aux hommes et femmes ayant une volonté d’évolution, des rêves ou des projets, le soutien essentiel pour entreprendre les actions nécessaires à la réalisation d’objectifs, en partageant l’ensemble de mes connaissances au service de leurs ambitions et ainsi atteindre des sommets



Riche d’un parcours en développement personnel, relations humaines et individus sont au cœur de mes expériences. C’est parce que je considère que l’art le plus difficile n’est pas tant de conseiller, que de révéler la valeur et la richesse des individus et des organisations, que je m’implique avec des êtres souhaitant établir des objectifs et des projets, les réaliser, ou trouver des solutions à leurs questionnements, initier et maîtriser les changements

Cherchant à confronter les bonnes pratiques, mon cursus pluridisciplinaire, ma curiosité ainsi qu’une volonté permanente de réussir et d’évoluer m’ont amené à me construire un parcours éclectique, à développer une perception relativement large des problématiques relationnelles, professionnelles, personnelles, liées aux comportements. J’ai ainsi agrémenté ma passion et mon intérêt pour la synergie personnelle, la dynamique de groupes et des organisations. Je continue de me former et à être supervisé



Dans le cadre d’une relation authentique, de reconnaissance et de bienveillance, en toute confiance, véritables partenaires, je vous invite au dialogue et à l’observation pour agir et collaborer dans la maturation et l'évolution de projets. Ensemble, partageons et stimulons la créativité, pour augmenter nos performances !



Quel que soit votre intérêt, sentez-vous entièrement libre de me contacter



Mes compétences :

Coaching

Management

Organisation

Gestion

Logistique

Apporteur d'affaires