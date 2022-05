Pierre ESCANDE

Mes compétences:

- Animer simultanément des équipes de logistique, production, maintenance et travaux neufs fédérées autour d’un objectif commun,

- Suivre la performance industrielle et mettre en place les actions nécessaires en cas de dérive,

- Définir et déployer le programme d’amélioration continue (Lean Manufacturing) avec un esprit pragmatique, en vue d’accroître la performance industrielle,

- Promouvoir la sécurité en travaillant sur la responsabilisation de chacun,

- Avoir une vision à moyen terme sur l’outil de production et définir les investissements à mettre en œuvre,

- Piloter des projets transversaux (déploiement d'outils informatiques, homologation client, certification ISO,…),

- Piloter la chaîne logistique d’un site avec une forte orientation client englobant l’approvisionnement, la planification et les expéditions,

- Mettre en place et animer un processus d’assurance qualité.



Lean IT

Lean manufacturing

Production

Maintenance

Amélioration continue

Management

Qualité

Gestion de projet

Electricité

Logistique