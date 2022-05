Raphaël TERNISIEN

Responsable Technique du Laboratoire , ma priorité est de faire évoluer les compétences en terme d'essais du Laboratoire et de garder l'excellence du savoir faire reconnu par le Label COFRAC.



Mes compétences :

Contact avec Client

Gestion des imprévus

Métrologie gestion d'un parc

Gestion de projet

Gestion d'équipes

Accréditations / certifications

Aptitude à appliquer mes connaissances

Gestion des conflits

Audit laboratoire ISO 17025

Capacités d'analyse et de synthèse

Aptitude à travailler en situation d'urgence

Capacité d'organisation et d'adaptation

Génie des procédés

Génie chimique

ISO 17025

Sauveteur secouriste du travail

Habilitation électrique BC, BR, B2V

CACES 3 et 4

CACES pontier

Equipier de seconde intervention