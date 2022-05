Nathalie VIDAL

Après 14 ans dans le privé et 5 ans dans l’entreprenariat, je me suis rendue compte qu'être salarié ou à son compte ne veut pas dire être LIBRE.



Il y a peu j'ai eu un véritable coup de coeur pour le concept d'affaires que j'ai choisi aujourd'hui de suivre et de développer car il correspond réellement à mes aspirations profondes et aux valeurs que je souhaite vivre au quotidien : confiance, respect, bien-être, liberté….



Aujourd’hui, je travaille d’où je veux, quand je veux avec qui je veux. J’accompagne des individus désireux d’être acteur de leur vie à developper leur potentiel pour avoir la liberté financière grâce à un business modèle performant.



Je développe mon réseau de clients et partenaires en toute liberté dans le respect de l'homme et de l'environnement. Au delà du pouvoir de démultiplication, ce business modèle est un formidable accélérateur de développement personnel, dont je peux transmettre à mon tour les fondamentaux ... avec passion !



Si vous voulez vous aussi exercer un contrôle sur votre vie, si vous voulez du temps ou plus de temps ? La santé ou une meilleure santé ? Un salaire ou un plus gros salaire ? L’indépendance ou plus d’indépendance ? Bref, si vous voulez une vie riche et passionnante, il est temps de changer de stratégie. Il ne vous faut pas un nouvel emploi; il vous faut entreprendre ! Rencontrons-nous !