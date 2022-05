Nathalie VIDAL

Bonjour

Après un congé maternité, je souhaite réintégrer un poste où je pourrai mettre à profit mon expérience significative dans les relations clientèle, le commerce, la négociation et le marketing.



Mes compétences acquises sont : Analyser, concevoir, négocier, commercialiser.



Je suis bilingue en espagnol.



Motivée et disponible, je suis curieuse, dynamique, organisée, rigoureuse et je m'adapte vite.

J'aime le travail en collectif mais je sais aussi travailler seule quand il le faut.



Mes compétences :

Conception

Tourisme

Négociation

Immobilier

Analyse

Développement commercial

Aisance relationelle

Relations clients