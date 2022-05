Pierre ESCRIVANT

Actuellement en alternance chez Accor au siège à Paris, j'occupe le poste d'administrateur HFM dans le service SIFC (Systèmes d'Information Finance Corporate).



En septembre 2015, à l'issue de mon contrat d'apprentissage et après l'obtention de mon master MCSI, je rechercherai un emploi en tant qu'administrateur HFM, ou dans le domaine des technologies de l'informations, en France ou à l'étranger.



- Cursus universitaire -

Diplômé d'un DUT GEA en alternance et d'une licence à Kedge BS (Euromed Management), j'envisage grâce au master MCSI (Consulting et Management des Systèmes d'Information) à l'IAE de Montpellier, acquérir de solides connaissances dans le domaine des systèmes d'information.





Mes compétences :

Hyperion Financial Management