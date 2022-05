L’ expérience d’un homme



Pierre Estevenin a travaillé de nombreuses années dans la création ou la modernisation d’éclairage urbain, et il a acquit son savoir-faire durant une carrière riche de projets et de réalisations variés. Son ambition : être un acteur, un créateur et un modérateur dans le juste éclairage. Il apporte à ses clients toutes ses compétences utiles à l’acte de bâtir un environnement lumineux et économe, et leur permet d’utiliser les produits les mieux adaptés à chaque configuration.

Ses diagnostics et solutions d’éclairage public s’adressent en priorité aux collectivités publiques, aux conseils généraux, aux gestionnaires d’autoroutes et tunnels, aux architectes, aux urbanistes, aux concepteurs-lumières, aux paysagistes, ou encore aux entreprises de génie électrique.

www.urbaluce.com