Expert indépendant en Eclairage Public et en Energie Electrique

& Intervenant pédagogique - Mathématiques et Physique-Chimie



Ingénieur ENSAIS (INSA) et Ingénieur Européen EURING, ayant exercé plus de 20 ans au sein de grandes entreprises et de PME, Alain DUL a acquis une grande expérience dans le domaine de l'énergie électrique et de l'éclairage public.



Interlocuteur privilégié des Syndicats d'Électrification, d'EDF et de ses concurrents, des Collectivités Territoriales et de l'État lors de son parcours, il possède également une connaissance approfondie du matériel d'éclairage public, des supports, des luminaires et des sources.



Cette forte expérience professionnelle lui permet d'aborder de façon pragmatique toute mission couvrant les différents aspects de l'énergie électrique et de l'éclairage public : analyse, diagnostic, conseil, performance énergétique...etc.



Devenu Expert Indépendant en éclairage public et en énergie,

il conseille les responsables et les élus des collectivités territoriales dans leurs choix de fournisseurs d'énergie et de matériel d'éclairage public, et il les accompagne dans leur démarche durable de performance énergétique.





Mes compétences :

Éclairage public

Réseaux HTA - HTB - BT - Aériens et souterrains

Support technique

VRD & Equipement Terminaux Routiers

CONSEIL - EXPERTISE