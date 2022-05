Né en 1943, père de 4 enfants et beau-père de 2 enfants, 18 petits-enfants



retraité



outre mes fonctions d'agent général d'assurances, j'ai oeuvré pour la profession en qualité de président de la caisse de retraite des agents d'assurance, pendant neuf ans, et trésorier de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales etc..



Mes compétences :

Retraite