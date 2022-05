Pierre ETAME

Diplômé d’un Master for Business Administration de l’Ecole Supérieur des Sciences économiques et Commerciales (ESSEC) et actuellement promu chez Cameroon Télécommunications (CAMTEL) en qualité de Chef de Département Distribution



Rigoureux, autonome et doté d’un bon relationnel, Mon expérience dans la prise en charge des clients, stratégies produits et gestion de planning constituera un atout majeur. Rigoureux, autonome et doté d’un bon relationnel, j’ai pu mettre à profit créativité et réactivité au service de l’entreprise. Ma capacité de travail et ma persévérance m’ont aussi permis de progresser dans les fonctions et dans les responsabilités.



Intégrer votre groupe serait pour moi l’opportunité de renouer avec une carrière en adéquation avec mes aspirations et mes perspectives.

De nature dynamique et créatif, je suis capable de travailler en équipe, d’écouter et de proposer des idées. Ma patience et ma capacité d’adaptation me permettent de gérer efficacement diverses situations. Enfin ma facilité à m’exprimer me permet d’établir rapidement des relations de confiance avec divers interlocuteurs.



Si ma candidature retient votre attention, vous pouvez me contacter à l’adresse suivante : etameus@yahoo.com et par téléphone au (237) 99 55 36 66 / 33 04 43 67.



Mes compétences :

 Planification stratégique et Etudes de marché

 Développement commercial grands comptes

 Gestion des ressources financières, humaines et

 Gestion de la relation clientèle (GRC)

 Stratégies de distribution créatrices de valeur

 Administration et suivi du portefeuille clients

 Optimisation de l’activité commerciale (stratégi

 Négociation commerciale

NTICs

Finance d'entreprise

Mobile