DOMAINES DE RECHERCHE:

Chimie verte, glycochimie – lipochimie – catalyse - méthodologie des molécules à visée thérapeutique - stratégie de synthèse à petite et grande échelle -



GESTION DE PROJET:

Veille bibliographique – planification et mise au point de protocoles – analyse et mise en forme des résultats – gestion des ressources matérielles