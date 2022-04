Jennifer CHIRIO - BOURGÈS

Je suis en charge du Contrôle Qualité et du développement de l' Assurance Qualité chez Gemacbio, petite entreprise de biotechnologie, spécialisée en immunochimie et immunopathologie.

Grâce à mon expérience professionnel et ma formation j'ai acquis des compétences en synthèse organique et chimie analytique (HPLC, CPG, IR, UV).

De plus, j'ai acquis des connaissances sur les normes ISO et BPF.



Mes compétences :

Chimie analytique

Chem Draw

Pack office

Qualité rédactionnelle

Chromatographie liquide

Analyse IR

Analyse RMN

Chromatographie gazeuse

Chimie organique / mécanismes réactionnels

Chimie organique

Techniques d'analyses

Analyse UV