Tony LOURTEAU

Lors de mes précédentes expériences dans plusieurs laboratoires, j'ai pu démontrer mes compétences de gestion de projet. En effet, j'ai été amené à coordonner mes manipulations et les analyses des différents techniciens afin de pouvoir traiter de façon efficiente mes missions.



Les compétences acquises sur les techniques analytiques associées à mes connaissances sur les différentes normes, notamment environnementales et de qualité (ISO 9001,17025 et REACH), et les différents polluants environnementaux seront une valeur ajoutée pour votre entreprise.

Mon dynamisme et mon sens du contact me permettent de m'adapter et d'entreprendre rapidement un projet.



Je me tiens à votre disposition pour toute demande d'informations complémentaires.



Mes compétences :

Chimie analytique

Chromatographie liquide

Chromatographie

Chromatographie gazeuse (GC)

Ecotoxicologie

GC/MS

Extraction d’échantillons (Soxhlet, SPE)

Spectrométrie de masse (MS, MS/MS)