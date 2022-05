Pierre-Etienne CHAZELLE

Je suis très impliqué, volontaire et dynamique au sein de mon entreprise.

Je fais preuve d'initiative pour résoudre les problèmes et vais au contact des interlocuteurs afin de mener à bien ma mission.

Je suis très réactif, apprends vite et m'adapte facilement à une équipe.



Je recherche actuellement un nouveau poste en temps que chargé d'affaires ou chef de projet dans le secteur du bâtiment, de la voirie ou des réseaux secs et humides.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Ciel Compta

Camélia

AutoCAD

Microsoft Word

Microstation