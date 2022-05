Pierre-Etienne DE COLNET

Diplômé d’un Master II à l’Ecole Supérieure de Commerce de Troyes en option finance, audit et comptabilité, je suis à la recherche d’un emploi en tant qu’AUDITEUR JUNIOR pour l’année 2013-2014. Fort de mes expériences professionnelles, j’ai acquis de nombreuses compétences dans le domaine de la finance d’entreprise. J’ai effectué mon stage de fin d’études pendant 8 mois en tant qu’assistant contrôleur de gestion dans la multinationale AGCO, spécialisée dans l’industrie du machinisme agricole. Cette expérience m’a enrichi professionnellement car elle m’a permis d’appréhender différents postes dans mon domaine et de m’impliquer dans les activités de gestion. Outre les compétences acquises lors de cette expérience, je pense avoir les qualités nécessaires aux tâches confiées à l’auditeur : la curiosité, l’observation, le sens de l’initiative et l’esprit d’équipe développés notamment pendant mes années universitaires au travers de travaux de groupe et de projets longs.



Mes compétences :

Comptabilité générale

Microsoft Excel

JD Edwards

Analyse financière

Microsoft Office