Pierre-Etienne GRAFFARD

Commencé dans les années 80 à Paris chez Pernod-Ricard dans une fonction opérationnelle, mon parcours professionnel s’est développé dans le domaine informatique. Différentes opportunités m’ont orienté sur l’aspect commercial puis sur le domaine commercial et managérial.

Mes dernières fonctions portaient sur la responsabilité d’une agence au sein d’une SSII de 30 collaborateurs dans un environnement client de Grands comptes industriels. Durant 10 années, j’ai exercé cette responsabilité avec enthousiasme et intérêt du fait des enjeux proposés par nos clients et des exigences imposées par une équipe opérationnelle.

Les effets collatéraux d’une fusion acquisition, ont eu raison de mon poste et de l’agence. Depuis je mesure d’une façon très pragmatique, les effets d’une crise qui rend le retour au sein d’un projet d’entreprise aussi laborieux et problématique qu’une offre de service dans un contexte d’hyper concurrence pour un client peu demandeur.

Mon expérience acquise dans le domaine commercial et managérial, me conduit à poursuivre mon parcours dans une responsabilité de gestion de centre de profit mais aussi dans un poste purement commercial B to B.

De cette période de recherche d’emploi qui m’est imposée, j’en tire profit au mieux en gardant l’état d’esprit et les caractéristiques fonctionnelles qu’une entreprise est en droit d’exiger dans l’exercice d’un poste de responsabilité. Persévérance, persuasion, motivation pour atteindre ses objectifs, détermination, peuvent correspondre au profil que vous recherchez. Je saurai en faire bon usage en intégrant votre entreprise.



Mes compétences :

Ingénieur d'Affaires

Responsable d'agence