Pierre étienne HIVERT

Représentant au sein de la société NLU (Nouvelle Librairie Universitaire ) sur les départements de l'Aube, de l'Yonne et du Loiret , nous distribuons des fournitures scolaires, du matériel éducatif, des livres scolaires et jeunesse auprès des collectivités et de l’ensemble des acteurs du monde de l’éducation.



Nous travaillons essentiellement avec les groupes scolaires et la petite enfance.



Mes compétences :

Negociation

Prospection

Fidelisation

Accompagnement du client

Pack office

Developpement commercial

Vente

Appels doffres