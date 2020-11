Pierre-Etienne HUTEAU

De formation commerciale, passionné par l’évolution des compétences et les nouvelles technologies, j’ai décidé de m’orienter très rapidement vers une fonction alliant ces 2 domaines.



Après diverses expériences et la contribution à la création d’une société sur Nantes, j’ai eu l’opportunité de réaliser mon souhait en développant une carrière dans le domaine de la formation dans les nouvelles technologies.



J’ai rejoint l’aventure A2COM en 2001, groupe pour lequel j’ai pris la direction d'A2COM FORMATION.



Depuis maintenant de nombreuses années, le métier d’A2COM FORMATION consiste à proposer une offre ciblée de formations, de la régie spécifique pour la grande distribution, et une activité de conseil, répondant aux attentes les plus précises des entreprises et administrations sur l’Ouest de la France et Paris.



De nombreuses structures nous font confiance depuis plusieurs années… N’hésitez pas à les rejoindre !



A bientôt,





Mes compétences :

Management

Nouvelles technologies

Commerce

Formation professionnelle

Informatique

Négociation

Communication

Gestion

Pédagogie

Ressources humaines