Florence HUTEAU

• 10 ans d’expérience dans la conception et la gestion de programmes de développement à l’international

• Capacités à élaborer, mettre en œuvre et évaluer des projets en éducation de base, formation professionnelle, insertion professionnelle et santé de jeunes exclus

• Compétences reconnues en planification et gestion de projets

• Expérience dans le management d’équipes pluridisciplinaires

• Esprit d’analyse, sens de l’innovation, excellente organisation et esprit d'équipe



Mes compétences :

Esprit d'analyse et de plannification

Gestion de projets

Conception de projets

Management