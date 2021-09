Jeanne DOUBLET

Psychologue clinicienne, diplômée en psychopathologie, j'ai de l'expérience auprès de publics variés et de tous âges.

Je travaille actuellement en libéral via Doctolib : en visio, en cabinet ou en visites à domicile. Je travaille également en institution auprès d'enfants porteurs de handicaps.

Je suis aussi art-thérapeute et utilise des médiations diverses (théâtre, musique, écriture, arts plastiques...) à buts thérapeutiques ou éducatifs.



Mes compétences :

Psychologie clinique

Formation

Enseignement

Ecriture

Psychopathologie

Psychothérapie

Animation

Psychologie

Théâtre

Musique