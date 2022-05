L'aéronautique est une passion pour moi, c'est ce qui m'a amené à une formation d'ingénieur en mécanique et matériaux, puis à une maîtrise en gestion des organisations.



Cela m'a permis de trouver ma place au sein d'ATR à Toulouse, dans la gestion de production (monitoring FAL) des ATR 42 et 72 série 500/600.



J'aime créer et suis toujours intéressé par de nouveaux défis.