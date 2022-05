Pierre Etienne LONGERET

Situées au nord du Mont Ventoux, les Baronnies Provençales sont le royaume du Tilleul et la terre d'élection des plantes aromatiques et médicinales comme le Thym, le Romarin, la Lavande, l’Origan… Toutes ces plantes sont d'utilisation très variée, dans l'alimentation, en infusions, ou encore dans la fabrication des eaux florales, des huiles essentielles ou encore la cosmétique.



Dès 1953, la Société Le Dauphin créée à Buis les Baronnies, a présenté et valorisé le Tilleul de la région. Aujourd'hui, l'entreprise familiale et artisanale a plus d'un demi-siècle de développement. Sa production comprend des sachets de plantes en vrac et des boites de sachets doses. Les plantes, issues de l’agriculture Bio ou raisonnée, sont rigoureusement sélectionnées, triées et conditionnées en Drôme Provençales.



Historiquement engagé auprès de nos producteurs régionaux, nous travaillons dans un souci constant de qualité et de respect afin d’apporter une grande satisfaction à notre clientèle.

Riche de son savoir faire la société le Dauphin vous propose des gammes de qualité en harmonie avec notre corps et nos sens.



Mes compétences :

Fleurs de Bach

Infusion

Massage

Relationnel