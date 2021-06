Pierre Etienne MICHEL

Rendre la PAUSE du midi plus conviviale, plus SAINE, plus UTILE pour les salariés et les entreprises des zones d’activités.

Tel est le pari de CultureFOOD qui apporte à ces consommateurs un concept ou se décline une offre liant Activité Physique et Restauration en service rapide.



Avec une signature gourmande, CultureFOOD revisite la planète en présentant CHAQUE jour une offre DIFFERENTE en Snacking, Salades, Pates, Plats du jour.

Avec une PROMESSE…

+ de 80% de nos produits faits sur place, porte le label FAIT MAISON



Un réseau actuel fort de 4 sites sur la région lyonnaise qui poursuit son Développement dans un mode PARTICIPATIF de Co-Associé.



A consommer SANS modération…







Mes compétences :

Franchise

Conseil