Pierre-Etienne MONREAL

Passionné de commerce et de web, je m’intéresse de prêt à l'impact de la révolution numérique sur notre société. Étudiant en master "Expert en stratégie digitale", je me suis récemment spécialisé dans la transition numérique des entreprises.



En parallèle, depuis 2015, je suis webmarketer freelance et offre mes services aux entreprises afin de les accompagner dans leur stratégie de transformation au tout digital en off et online.



En constante veille technologique sur l'innovation numérique, j'aide à accroître en visibilité et en notoriété sur le web à travers notamment :



✔ Le webmarketing

✔ Le community management

✔ Le référencement naturel et payant

✔ La création de sites web

✔ L’emailing



Besoin d’être accompagné sur un nouveau projet digital ? Contactez-moi et discutons-en ensemble.



Mes compétences :

Computing

Sales & Marketing

B2B

HTML5 CSS3

Wordpress

Web analytics

Adobe Creative Suite

SEO

Communication

Webmarketing

Stratégie digitale

E-commerce

Prestashop

UX/UI

Google analytics