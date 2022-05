Pierre Etienne SAUTEJEAU

Éducateur dans un collège depuis 24 ans, j'ai mis en place l'informatique au sein du collège. Ayant fait le tour de mon emploi actuel, j'ai décidé de faire une formation pour devenir technicien supérieur en support informatique. Je suis à l'ENI école de Nantes depuis le 17 octobre 2011, nous sommes formés pour le support de la suite office de Microsoft, à la maintenance des postes de travail sous Windows xp, Windows 7 et Linux en ligne de commande, support réseaux, services réseaux Windows et Linux, gestion parc avec Isilog, Langage SQL des bases de données ainsi que la messagerie avec Microsoft Exchange Serveur 2007 et le client Outlook 2007. Je recherche pour le 10 avril 2012 un stage de 2 mois pour continuer mon perfectionnement.



