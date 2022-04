Fabienne PIFFETEAU

Rigoureuse, organisée, autonome avec un sens aigu de la satisfaction clients, je possède une double formation à la fois commerciale et juridique que j'ai pu développer lors de mon parcours professionnel dont 10 années passées dans le secteur de la manutention et du levage en tant que "Responsable du Service Location Matériels / Occasions" dans une entreprise leader sur le secteur des chariots élévateurs multidirectionnels et latéraux puis en tant que Responsable Multi-Sites dans une entreprise commercialisant des solutions de manutention et levage tels que chariots frontaux, gerbeurs, nacelles, petits biens d'équipements ...





Mes compétences :

Gestion de parc machines

Travail en équipe

Logistique

Transport

Gestion de projet

Gestion du personnel

Gestion des stocks

Gestion de la relation client

Location matériels toutes durées

Administration des ventes

Vente B2B