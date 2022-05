Pierre FABRE

Après une formation de graphiste et directeur artistique à l'ECV Aquitaine, j'ai décidé de créer ma société en 2004. Bicom Studio est aujourd'hui spécialisé dans les domaines de la communication, du web et de la création graphique :



- Conception et réalisation de logotype, charte graphique et déclinaisons sur tous supports

- Conception, réalisation et impression de tous les documents papiers

- Conception et développement de site internet

- SEO et référencement

- Formation (Photoshop, outil online de gestion de site, ...)





Mes compétences :

3D

Graphisme

Webdesign

Photoshop

Mattepainting

Illustrator