Pierre FACON

Formateur et concepteur de formation sur les domaines suivants :

WEB et Architectures

JEE

HTML5, CSS3 intro et avancé

Javascript intro et avancé

JAVA (intro, avancé, web, etc..)

JSF

JPA, Hibernate

XML, JSON

PHP

Web Services

Cloud et Big Data

SOA

Responsable de formation de la filière développement chez Bull Formation puis chez M2I

Animation de 25 cours standards et de nombreuses adaptations

administration de 200 formations avec suivi des prestataires, etc...

Organisation de nombreux séminaires sur

agilité, ZEND, Mobilité (iPhone), Cloud, etc...

Développement de très grosses applications (portage de GCOS7 sur Windows), etc...



