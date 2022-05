Pierre FACON

Gérant de F.C.I.C , société web qui propose un réseau de sites web d'information et de conseil sur la création, la reprise et la gestion d'entreprise. Plus d'infos :Array



Nous éditons Le coin des entrepreneurs (www.lecoindesentrepreneurs.fr), Compta-facile (www.compta-facile.com), Le guide du Business Plan (www.guide-du-business-plan.fr) et Entreprises et droit (www.entreprises-et-droit.fr).



Mes compétences :

Création d'entreprise

Entrepreneur