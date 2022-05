Pierre FALCONETTI

Diplômé de Sciences-Po Paris en 2014, je me suis spécialisé dans l'étude politique, économique et sécuritaire des pays de l'ancien URSS. Fort de plusieurs expériences dans des milieux professionnels exigeants (diplomatie, sécurité des personnels), je puis apporter une réelle plus-value dans l'évaluation des risques sécuritaires et politiques, ainsi qu'une connaissance de la zone Russie et ancien URSS.

Intéressé par les questions de défense et de la place de l'entreprise dans les relations internationales, j'ai pour objectif de participer à la construction de projets d'entreprises françaises souhaitant s'implanter en Russie ou en Asie centrale.



Mes compétences :

Analyse

Synthèse rédactionnelle

Géographie

Histoire

Relations internationales

Défense nationale

Veille informationnelle

Veille économique

Intelligence économique

Statistiques

Traduction

Sécurité

Relations institutionnelles

Aéronautique

allemand

russe

anglais