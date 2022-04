Geos RECRUTEMENT

GEOS Experts, pôle d’excellence du groupe GEOS, leader du management des risques et des activités en zones à risques.



GEOS experts est le pôle d’activité du groupe GEOS entièrement dédié à la mise à disposition de personnels pour ses clients, grands opérateurs de projets complexes.

Ces spécialistes, qualifiés et habitués à travailler en zones à risques, contexte dégradé ou sur sites isolés interviennent partout dans le monde, sous faible préavis et s’intègrent parfaitement à la culture client que ce soit pour des missions spécifiques à très haut niveau de technicité ou des projets d’envergure qui s’inscrivent sur le long terme.

GEOS experts est, de par son expérience et de son savoir-faire, devenu un allié incontournable dans la gestion de projets de ses clients et renforce durablement les compétences, la souplesse et la réactivité des entreprises qui lui font confiance.

GEOS experts, c’est avant tout une équipe d’opérationnels, tous professionnels confirmés issus de leur milieu d’intervention, ayant exercé en zones difficiles, qui mettent en œuvre leur capacité d’action pour répondre à toutes les exigences liées à ces activités.

Les profils ci-dessous sont régulièrement détachés partout dans le monde au sein des équipes de nos clients ou en délégation de gestion de projet :



IT/TELECOM

• Ingénieurs et architectes IT

• Administrateurs SI et réseaux

• Techniciens de support niveau 1 et 2

• Contrôleur, chef de chantier, et câbleurs



HSE

• Ingénieur risques industriels (ICPE, offshore oil&gas)

• Responsable et superviseur moyens d’urgence

• Experts HSE France et international



ENERGY

• Electriciens et électrotechniciens

• Spécialistes turbines gaz

• Mécaniciens

• Instrumentalistes



AIR SYSTEM

• Radaristes

• Mécaniciens aéronefs

• Analyste



MARINE/NAVAL

• Personnel navigant (officier de la marine marchande pont et machine, pilote crewboat)

• Expert maritime

• Ingénieurs et techniciens du secteur électricité industrielle, électronique de puissance et production d’énergie



GEOS experts ; le spécialiste des profils pointus en zones à risques.





GEOS experts est la branche recrutement et expertises du groupe GEOS, spécialiste depuis 1998 de l’accompagnement en zone dégradée. GEOS offre un panel de solutions adaptées aux besoins en terme de sûreté, de sécurité, d'assistance technique et d'intelligence économique à ses clients partout dans me monde.



Groupe international, GEOS est un des leaders de la prévention et du management des risques.



Notre métier : protéger et soutenir le développement de nos clients (particuliers, entreprises et institutions), grâce à une gamme complète de solutions sur mesure dans les domaines de la sureté-sécurité (biens, personnes, activités, information), de l'intelligence économique et de l'assistance technique, en zone à risques.

Les solutions proposées par GEOS concilient audit, formation, veille risques pays, conseil, assistance, accompagnement, maintien en conditions opérationnelles, déploiement & opération-maintenance de systèmes, logistique et gestion de crise.



Nous aidons nos clients à saisir leurs opportunités d’affaires, à appréhender au mieux leurs problématiques des risques internationaux (politiques, sécuritaires, terroristes…), des risques liés au business (hyperconcurrence, criminalité économique, fraudes, contrefaçons) et à développer leurs projets techniques en zones sensibles.



GEOS accompagne les entreprises tout au long du cycle de vie de leurs affaires, et démontre chaque jour la complémentarité de ses deux grands savoir faire :



son ingénierie-conseil pour anticiper, analyser et proposer la réponse adaptée ;

ses capacités opérationnelles pour maîtriser le terrain et les situations de crise.



Plus d'informations sur notre site http://fr.groupegeos.com/ ou par tél : +33 1 77 74 15 10