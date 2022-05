Pierre FAURE-GEORS

Téléphone personnel 01 46 37 51 97

80, rue de Longchamp 92200 Neuilly sur Seine

Né le 3 décembre 1967.

Marié - trois enfants.



2012 : Ingénieur d'Affaires GDF-Suez à la Compagnie EMC2



2006 : Ingénieur d'Affaires Ministère de la Défense, de l'Intérieur, du CEA, de Thales de La Poste à la Compagnie EMC2



2000-2006 : Client Executive pour le Ministère de la Défense et le CEA à la Compagnie IBM France



Expériences IBM :



1997 – 2000 : Ingénieur Commercial en charge du développement des ventes de micro-ordinateurs et serveurs à processeur Intel pour le secteur Gouvernement (Ministères, Affaires Sociales).



1996 – 1997 : Ingénieur chargé de développer les projets de type "Administration électronique", préfigurant les télé procédures et l’amélioration de la relation entre les Administrations et leurs administrés au travers d’intranets et d’internet.



1995 -1996 : Ingénieur de projets pour le secteur des Administrations et des Services publics.

Elaboration, vente et suivi de projets intégrés pour la Caisse des Dépôts et Consignations, la Marine Nationale, la Caisse Nationale d’Allocations Familiales, la Direction Générale des Impôts, la Direction du Personnel et de l'Administration, l'UNEDIC et La Poste.



1992 - 1994 : Architecte technique pour les projets du secteur Administration et Services Publics dans le domaine de l’infrastructure (des réseaux, systèmes ouverts, des micro-ordinateurs et middleware)



Mes compétences :

Account management

Vente

Informatique