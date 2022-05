Je suis actuellement étudiant en 5ème année à Epitech, et suis en recherche d'une expérience professionnelle de 6 mois ou plus, en tant que développeur.



Mes compétences :

C++

Javascript

HTML

C

JQuery

Python

Linux

PHP

JAVA

CSS

OCamL

PROLOG

SQL

Intelligence artificielle

Programmation

Développement

Informatique