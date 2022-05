Pierre FEILLET

Directeur R&D avec une double compétence de Program Manager et d’Architecte Produit Décisionnel.



Je suis en charge de l'architecture et coordination technique pour la plateforme serveur d'IBM Operational Decision Manager, précédemment nommée ILOG BRMS et JRules .

Responsable de la définition technique de l'offre Cloud d'IBM pour le décisionnel opérationnel. Cette définition inclue l'offre ODM Patterns pour IBM Pure Application System et IWD.



Passionné par l'innovation, les défis fonctionnels et technologiques dans une démarche de recherche de valeur.



Compétences techniques:

• Architecture JEE et SOA incluant IBM WebSphere Application Server

• Business Rule Management System & Decision Management en environnements ouverts, cloud et z

• Cloud privé et public, virtualisation

• Intégration de systèmes critiques et gestion de leur montée en charge

• Dépôts de brevet sur les Decision Services

• Gestion de la propriété intellectuelle Open Source



Compétences managériales:

• Coordination & direction d'activités R&D multidisciplinaires réparties sur les labs IBM aux US, en Europe en Chine

• Gestion d’équipes Recherche & Développement logiciel

• Planification et gestion de livraison suivant une approche Agile

• Négociation des spécifications techniques adressant l’expression de besoins



Domaines métier d'application projet

• Détection de fraude sur transactions de carte bancaire

• Pricing et éligibilité d'offre



Centres d'Intérêt:

• Cloud & Software as a Service

• Applications Mobile

• Approche Lean



Mes compétences :

Business Intelligence

SaaS

JEE

Décisionnel

Cloud computing

Architecture logicielle

Analytic

Règles métier

Android

Java EE