Pierre FENEZ

Profil: Consultant Indépendant



• 25 ans d’expérience dans les Télécommunications, les Sociétés de Service et les Editeurs de Logiciels : lancement et management de produits, ventes aux Grands Comptes, support avant et après vente, gestion de projets, systèmes, réglementation, infrastructure réseaux, support clients, plan Qualité.

• Activité importante à l’international, ayant voyagé et vécu en Europe et aux Etats Unis, participation à la mise en place et gestion de Joint Ventures. Missions de conseil effectuées récemment en Espagne, en Allemagne et en France.



Compétences :



• Adaptabilité, capacité à écouter, comprendre, solutionner et coacher.

• Création de Business Unit de la vision à la gestion opérationnelle, en passant par le Business Plan, la stratégie, le planning et la mise en place des processes et des indicateurs de performance.

• ERP / CRM: définition et mise en place de processes et systèmes ISO 900x.

• Bonne communication, anglais courant, bonnes bases en espagnol, habitué aux environnements multiculturels.



Expériences professionnelles clées:



• Missions de conseil en Allemagne (ERP), en Espagne(Développement de société) et en France (Mise en place d'un PRA / plan de Continuité des Affaires) pour des grandes sociétés internationales et des PME.

• Mise en place et management européen de la gestion des appels d’offres chez GTS, ainsi que des Opérations Commerciales Grands Comptes sur la France.

• Management du développement et de la mise en place en Europe d’un système de Gestion de la Relation Client pour BT.

• Management des aspects Support Client de plusieurs Joint Ventures BT en Europe.

• Démarrage et gestion du département lancement de produits européen pour les activités Service Client chez BT.

• Management du déploiement d'un réseau mondial voix-données.

• Gestion d’un département de formation.



Mes compétences :

Commercial

Consultant

ERP

Grands comptes

Microsoft CRM

PRA

Qualité

Télécommunications