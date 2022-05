Pierre FÉNIÉ

Aujourd’hui, a 50 ans je reviens au dessin par ordinateur 20 ans après avoir été projeteur au rotring

j'avais du mal a dessiner sur Autocad plus vite qu'a la main !

surtout que la vie m'avait tenu éloigné du métier et que je n'ai pas du tout vécu l'arrivée du DAO professionellement !



j'ai été formé a l'afpa, puis chez Prodware sur Autocad, puis Revit-MEP et actuellement, je m'attelle a (re)devenir un dessinateur projeteur efficace sur Revit.





Mes compétences :

Autocad

Educateur sportif

Aviron

Anglais

Revit

Maçonerie

Carrelage faience

Plomberie

Couverture zinguerie