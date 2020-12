Sebastien ALBINET

Président de SEBATI12 sas depuis fin 2012



Technicien Supérieur en Bâtiment, j’ai acquis une expérience de plus de 16 ans dans le domaine du BTP.



Ainsi, je maîtrise le calcul des éléments de structure, la réalisation de plans de coffrage et d’armatures et j’ai assuré le suivi de nombreux chantiers.(poste dans un bureau d'études BTP)



Pendant mes études: j'ai effectué des stages sur des ouvrages d'art avec les entreprises DODIN/SOGEA de TOULOUSE et QUILLERY de PARIS.



En 2004: je suis des cours des Arts et Métiers et j'obtiens la Licence de Génie Civil.



Je décide en 2011 de me former à la modélisation des bâtiments: j'utilise le logiciel REVIT.

Je suis un passionné du BTP, et je me mets toujours à la place du client pour assurer un travail optimal et reconnu.

Ma satisfaction: c'est de voir naître rapidement des projets souvent complexes, de par des études bien menées en amont.