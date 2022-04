Béatrice SICARD

Actuellement en poste en bureau d'étude ou j'utilise quotidiennement ADVANCE/AUTOCAD et ARCHE je souhaite évoluer toujours vers un poste technique . Initialement économiste je dispose désormais d'expériences élargies : le métré tous corps d'état , la modélisation en 3D des projets de construction , la conception technique Bureau d'étude béton armé .

j'ai plus de 15 ans d'expérience (bureau d'étude et entreprise générale).

Rigueur, organisation et technique sont les maîtres mots de mon domaine professionnel.



Mes compétences :

Advance

ARCHE

Autocad

Béton

Béton Armé

BTP

Dessinateur

dessinateur AUTOCAD

Économiste

MEP

Revit

REVIT MEP